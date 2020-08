El padre de Carlos Tevez tiene coronavirus y está internado en terapia intensiva

“Cada uno tiene su opinión, pero la verdad para mí es muy difícil volver ahora sabiendo que hay gente que se está muriendo y los hospitales están todos colapsados. No podemos negar esta realidad. Para mí no es momento de volver”. La frase de Carlos Tevez fue realizada después de que lo acusaran de jugar un picado en su campo situado en Maipú, provincia de Buenos Aires, donde pasó gran parte de la cuarentena junto a su familia. Luego de haber sufrido por los casos positivos de COVID-19 de sus suegros, ahora confirmaron el de su padre, que lleva más de 15 días intubado e inducido al coma en un sanatorio de la provincia de Buenos Aires.

La primera semana permaneció en una sala común antes de ser trasladado a una de cuidados intensivos. Tanto Carlos como uno de sus hermanos reciben un informe diario sobre su estado de salud, según pudo saber Infobae. En febrero pasado había sido intervenido quirúrgicamente en su cuello y tenía programados varios chequeos de rutina en el que evaluarían su evolución. Estiman que allí contrajo el virus. Toda la familia Tevez se realizó el hisopado para constatar su estado de salud y el único caso positivo fue el de padre de Carlitos.

Segundo no es el papá biológico de Carlitos pero sí fue quien lo crió desde pequeño y lo acompañó en todo momento durante su carrera deportiva. El ídolo xeneize le dedicó a su padre el gol que le convirtió a Talleres de Córdoba por la fecha 18 de la Superliga que finalmente se adjudicaría el equipo de Miguel Ángel Russo (se tocó el cuello en clara alusión a su operación).

El festejo de Tevez en febrero pasado cuando le convirtió a Talleres en Córdoba: se lo dedicó a su papá (Foto NA: AGENCIA CORDOBA)

El cuadro del hombre de 58 años es más complicado del habitual porque padece diabetes y obesidad, además de presentar un cuadro de neumonía.

Segundo Tevez había tomado notoriedad pública en 2014, cuando fue secuestrado por un grupo de delincuentes que tuvo contacto directo con Carlos quien, en ese entonces, era futbolista de la Juventus de Italia y manejó la negociación y entrega.

El futbolista de Boca se mostró muy celoso respecto a las prevenciones para evitar los contagios del coronavirus desde recién comenzado el aislamiento. A principios de abril, en una entrevista pública que generó mucho debate, declaró: “Miedo tenemos todos, a que nos mate a los abuelos, a nuestros padres, es lo que más angustia genera. En los barrios pobres es donde más hay que estar, el Estado está haciendo las cosas bien. Uno, en silencio, está. Hay que estar, no importa la clase social, hay que hacerles entender a estos pibes que están jugando con los sentimientos de la gente”.

Segundo Tevez junto a sus hijos Carlos y Diego

Además, junto a su familia había publicado un video en las redes sociales en el que intentó concientizar a la sociedad sobre los cuidados preventivos y los riesgos de contraer la enfermedad.

A Tevez se le venció el contrato con Boca el 30 de junio pasado pero llegó a un acuerdo con Juan Román Riquelme y se predisponía a firmar su renovación en las próximas horas, una vez arribado a Capital Federal. Está planificado que mañana se presente junto al resto de sus compañeros en el predio de entrenamiento que el club posee en Ezeiza para realizarse los estudios correspondientes e hisopado previo al regreso a las prácticas (el próximo lunes, según estipuló la AFA y el Gobierno nacional).

Carlos Tevez concientiza sobre el coronavirus

La situación personal de Tevez generó cierta incertidumbre respecto a sus inminentes movimientos. A la espera de que selle su continuidad en el Xeneize por un año más, su pensamiento en cuanto a la pandemia contrastaba con la necesidad imperiosa de Boca, algo que expresó la institución la semana pasada, de retomar los entrenamientos. Mañana lo esperan en Ezeiza para someterse a los estudios.

“Es muy feo. Tengo gente cercana que la está pasando muy mal. Hace poco, a mi suegro y mi suegra los pude sacar, pero tuvieron que estar internados pasándola mal porque son grandes. Ellos son fuertes y pudieron salir. Nos está tocando de cerca, por eso es que siempre digo lo importante de tener a la familia acá guardada, tranquila. Esto nos afecta a todos, acá no hay quién se salve. Lo estoy viviendo muy de cerca por eso uno está sensible y enojado con todas esta situación. No salgan de casa y hagan todo lo posible para que esto pase rápido”, comentó además Tevez sobre la pandemia.

En Boca le proporcionarán a él y al resto de los jugadores del plantel, un plan de entrenamiento con todas las medidas de protocolo de higiene y prevención de contagio a partir de la semana entrante.

