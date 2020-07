Boca fijó su postura: “El cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos”

Entrenamiento de Boca antes de la cuarentena

“El equipo estaba muy bien, había arrancado goleando en la Copa de la Superliga, tenía un empate en Venezuela y un triunfo en la Bombonera, para empezar a soñar otra vez con la Libertadores, pero pasó lo que nadie imaginaba. Una pandemia. El mundo parado. El fútbol parado”. El análisis de Miguel Ángel Russo en una entrevista publicada por la revista digital de Boca estaba referido a la detención de la actividad. El entrenador se mostró contemplativo respecto a las medidas del gobierno, pero la entidad de la Ribera aclaró que su pensamiento en ese aspecto había quedado desfasado, ya que la nota se había realizado hace un par de meses.

A través de las redes sociales, Boca remarcó: “La nota a Miguel Russo fue realizada meses atrás y dejó en claro que la prioridad de todo Boca siempre fue la salud y el respeto a todas las medidas de cuarentena. Ahora, teniendo fecha de regreso a la competencia oficial, el cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran”.

Al ser consultado por la pandemia y la vuelta a los entrenamientos, Russo había dicho en su momento: “Lo tomo con paciencia, obedeciendo las indicaciones médicas y disfrutando momentos con la familia, algo que no es habitual para quienes trabajamos de esto. Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno. No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó. El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades”. Y había añadido: “Enfrento la situación con mucho respeto, hablo con amigos del fútbol que viven en España e Italia y los escucho con angustia, lo cual fortalece la convicción de que hay que quedarse en casa. Porque este virus produce muchas muertes”.

El primero que alzó la voz en la institución de la Ribera fue Mario Pergolini, vicepresidente primero, que hace algunos días manifestó: “La gente puede salir a correr en la calle pero 35 personas no se pueden entrenar de manera profesional”. Ahora Boca asentó su postura oficial, a contramano de las palabras de Carlos Tevez, quien en diálogo con el programa de TV Intratables había señalado que “habiendo gente enferma y que está muriendo es muy difícil. Cada uno tiene su opinión, pero la verdad para mí es muy difícil volver ahora sabiendo que hay gente que se está muriendo y los hospitales están todos colapsados. No podemos negar esta realidad. Para mí no es momento de volver”.

Hubo una opinión de Russo que igualmente puede ser considerada para la actualidad pese a los contratiempos mencionados: “Es cierto que en Boca nos encontró en un momento muy bueno, en cuanto a la forma de jugar y al desarrollo del estilo. Las principales ligas europeas volvieron luego de un período para ponerse a punto y con todos los protocolos necesarios. La mayoría de las ligas de Sudamérica también volvieron a los entrenamientos cumpliendo los protocolos. Cuando se vuelva a jugar vamos a tener un calendario apretado y hay que prepararse”.

