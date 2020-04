Eso solamente fue el inicio, porque más tarde Carlitos recordó su niñez y adolescencia en Fuerte Apache, barrio marginal en el que creció y donde no sobraba nada: “A mí me toca estar en otra situación, pero yo pasé esos momentos; cuando uno no tiene un kilo de papa, no tiene para darle al hijo. Al que vive día a día se le hace muy difícil. Uno tiene que estar para ayudar y que al otro se le haga más leve”. Y se enfocó directamente en la gente que vive en el Fuerte: “No tenés espacio, no tenés plata para pagar la luz, el gas, cosas por las que uno ya no se preocupa. Por eso digo que la clase media y alta tiene que estar con esta gente. El virus es un enemigo invisible que nos está pegando a todos”.