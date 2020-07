Sorpresa: Silvio Romero fue ofrecido a Boca y podría pulsear con River para quedarse con el delantero

Romero tiene 31 años y fue el último goleador de la Superliga con 12 tantos (REUTERS/Marcos Brindicci)

El complicado panorama institucional que atraviesa Independiente lo llevaría a desprenderse de sus mejores figuras. Entre ellas, Silvio Romero, último goleador de Superliga a la par de Rafael Santos Borré (convirtieron 12 tantos cada uno). El delantero del Rojo admitió que no ve lejana su salida porque el Rojo no estaría en condiciones de pagarle el contrato y el primero que apareció en escena fue River. Sin embargo, a Infobae le confirmaron que también fue ofrecido a Boca.

“Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que prefiriría tal o cual cosa, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar, siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente. No es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano”, declaró hace unas horas el cordobés de 31 años que tiene el deseo de permanecer en Argentina por cuestiones personales.

Marcelo Gallardo lo quiere y en el Millonario serviría para cubrir la baja de Ignacio Scocco, mientras se habla de la posible venta de Santos Borré, se debate la continuidad de Lucas Pratto y se evalúa la venta de algunas de sus joyas para equilibrar las finanzas. “¿Si Gallardo me llama? Lo escucharía, como a todos. Hoy sigo teniendo contrato con el club. Si no se llega a un acuerdo que estemos todos conformes, yo sigo entrenando y sigo jugando”, aclaró Romero.

Silvio Romero abrió la puerta de salida de Independiente: River lo quiere y en Boca podría ser opción a futuro

Una vieja deuda del cuadro de Avellaneda con el de Núñez por el pase del defensor Alexander Barboza podría llegar a destrabar la salida del ex Instituto de Córdoba y Lanús. Todo está sujeto a tratativas que ya se iniciaron.

En el horizonte asoma Boca, el otro poderoso del fútbol nacional que actúa sigilosamente en el mercado. Le sigue los pasos al chileno Mauricio Isla y acaba de hacer una propuesta por la compra del pase del colombiano William Tesillo a León de México. En lo referido a la ofensiva, las prioridades de Miguel Ángel Russo son las renovaciones de Carlos Tevez (a punto de oficializarse), Mauro Zárate (se resolverá esta semana) y Franco Soldano (renovarían el préstamo con Olympiakos de Grecia). Hoy Romero no entra en los planes del Consejo de Fútbol y cuerpo técnico pero, en caso de caerse alguno de los mencionados, anotarían su nombre en carpeta.

Hay que recordar que Romero había sido obsesión de Guillermo Barros Schelotto cuando el Mellizo dirigió a Boca, pero las tratativas con América de México no llegaron a buen puerto. Además, Silvio tiene una estrecha relación con Ramón Ábila, quien fue su compañero en sus inicios en la Gloria cordobesa.

Vale destacar que volvieron de sus préstamos Mateo Retegui y Walter Bou, dos alternativas de las que el entrenador xeneize dispondrá en el ataque junto a Wanchope Ábila. Cuando se reanuden los entrenamientos en las instalaciones de la institución, Russo evaluará y levantará o bajará el pulgar a cada uno de ellos. Boca pretende tener delineado su plantel antes de fin de mes y es por eso que de un momento a otro Romero puede llegar a convertirse en opción. Y ahí habría pulseada directa con River.

