¿Mensaje a Boca? La publicación de Centurión luego de que Vélez anunciara su contratación

A cuatro días de que Vélez hiciera oficial la contratación de Ricardo Centurión, que el último semestre había jugado a préstamo en el Fortín, el futbolista se expresó por primera vez en las redes sociales con un mensaje ambiguo. Por un lado, dejó en claro el agradecimiento para la entidad de Liniers, que hizo el esfuerzo de comprarle parte de su pase a Racing. Por el otro, dejó entrever su malestar con Boca por no haberse movido lo suficiente para gestar su vuelta.

“A transpirar esta camiseta que se ocupó de mí y confió siempre luchar por lo que vale la pena”, escribió en una historia de Instagram Ricky.

Los que pujaron hasta la semana pasada para quedarse con sus servicios de cara a la reanudación del fútbol en Argentina fueron Vélez, Boca y San Lorenzo, ya que Racing lo había declarado prescindible y consideraba que su ciclo en la institución había concluido.

Según informó el sitio oficial, Vélez adquirió el 40% de los derechos económicos del mediocampista de 27 años en una cifra superior a los 2 millones de dólares (el monto no se oficializó). Firmaría hasta 2023 y los de Liniers tendrían una cláusula de obligación de compra por un 10% extra el año próximo. Víctor Blanco, presidente de Racing, había declarado que no volvería a aceptar préstamos y que la cotización por la totalidad de su ficha oscilaba en los 5 millones de dólares.

El Consejo de Fútbol xeneize nunca aceleró las gestiones y no estaba dispuesto a desembolsar esa suma, según pudo averiguar Infobae. La única alternativa que manejaba para incorporarlo era a través de un intercambio por Leonardo Jara, que es pretendido por la Academia. Existió una comunicación entre Diego Milito y Juan Román Riquelme, pero la tratativa no arribó a buen puerto.

Un dato no menor es que Centurión mantiene una estrecha relación de amistad con Riquelme, integrante del Consejo de Fútbol xeneize, departamento en el que siempre fueron conscientes de las buenas cualidades futbolísticas suyas pero también de sus constantes casos de indisciplina. En conjunto con Miguel Ángel Russo, lo barajaron como alternativa pero no como prioridad. Y finalmente quedó tachado.

Hace algunas semanas, Ricky había revelado que lo habían llamado de Boca para conocer la situación de su contrato y contexto en Avellaneda: “No hablé con Román pero tengo contacto. Hasta he pateado alguna pelota con él y esas son cosas que te quedan para toda la vida. Estoy tranquilo y, si se da, lo tomaré como que es el momento. Si no, son cosas de la vida. De Boca no tengo más nada que decir, el hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento por el club”. Su sueño de retorno, por ahora quedó trunco.

