San Lorenzo, Boca y Vélez: la danza de candidatos para quedarse con Ricardo Centurión

Ricardo Centurión es pretendido por San Lorenzo, Boca y Vélez

Uno de los principales nombres del extraño mercado de pases que transita el fútbol argentino por la pandemia del coronavirus es el de Ricardo Centurión. El mediocampista de 27 años que viene de jugar en Vélez tiene sondeos de varios equipos pero todavía no arregló su futuro como profesional. Pertenece a Racing y el Fortín tiene intenciones de retenerlo en Liniers, pero el protagonista fue ofrecido a San Lorenzo y sueña con volver a Boca.

Hay una premisa clave que ya saben los clubes interesados en sus servicios: Racing, dueño de su pase, está dispuesto a negociarlo aunque solamente a través de una venta y no de un préstamo. Sebastián Beccacece no ve con malos ojos retenerlo en el plantel pero Víctor Blanco, presidente académico, entiende que es momento para desprenderse de él tras los continuos hechos de indisciplina en los que participó.

Pablo Cavallero, manager de Vélez, reconoció que en Liniers buscarán seguir contando con él pese a la partida del Gringo Heinze y con la venia de Mauricio Pellegrino: “Nos interesa, ya lo conocemos y nos dio un montón de beneficios. Sería bueno seguir teniendo su jerarquía”. Hay comunicación directa entre Blanco y Sergio Rapisarda, pope velezano, pero no todavía acuerdo. Se habla de la compra de un porcentaje del pase o trueque de jugadores. Hubo una oferta formal rechazada. Los contactos continúan.

Ricardo Centurión viene de mostrar un buen nivel en su último semestre con Vélez

La carta que Boca tiene bajo la manga es un jugador que le interesa a Racing: Leonardo Jara. El correntino de 29 años puede ser quien destrabe la vuelta a la Ribera de Centu, que tiene una relación de amistad con Juan Román Riquelme y se muere de ganas por vestir otra vez la azul y oro. Sin embargo entiende a la perfección que este puede ser un momento clave para su carrera y después de haber mostrado un muy buen nivel en Vélez, necesita reconfirmar que puede dar el salto de calidad a su equipo de turno.

Jara tiene contrato con el Xeneize hasta mediados de 2021 y podría ser negociado pese a que es considerado por Miguel Ángel Russo. Racing pretendería el pase del ex Estudiantes de La Plata y algo de dinero para cerrar la operación, aunque Boca todavía no está decidido a acelerar por él. ¿El rumor falso? El juvenil Gastón Ávila no tiene chances de ser incluido en un intercambio por Centurión.

El tercer implicado es San Lorenzo, club activo en el mercado: ultima detalles por los arribos de los delanteros Jonathan Herrera y Franco Di Santo mientras está por concretar la venta de Adolfo Gaich al fútbol europeo. En medio de las tratativas, ofrecieron a Centurión y Mariano Soso le levantó el pulgar. La directiva azulgrana sabe que para quedarse con Ricky tendrá que desembolsar una suma importante y entonces es clave la venta del joven Gaich.

Que en Argentina se retome el diálogo para planificar el regreso de los entrenamientos de los planteles profesionales es un elemento vital para que los dirigentes reactiven negociaciones y avancen en contrataciones para delinear los grupos de trabajo. “En esta semana se cerrará el protocolo y salvo una catástrofe, el 5 ó 10 de agosto se estaría arrancando a entrenar”, anticipó Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre fuerte en AFA, quien estimó que a fines de septiembre la pelota estaría rodando otra vez. Es probable que cuando se fijen las fechas del retorno, se defina en qué club jugará Centurión.

