Se confirmó el rival de Maravilla Martínez en su regreso al boxeo: lo apodan el “traumatólogo” y tiene diez años menos

José Miguel Fandiño tiene diez años menos que Sergio Maravilla Martínez y un apodo de temer: el traumatólogo. El próximo 22 de agosto el español se subirá al cuadrilátero e intentará que sus discretos números como boxeador profesional y estos detalles particulares lo acompañen para terminar definitivamente con el mito de uno de los pugilistas más destacados de la última década.

Martínez volverá a pelear oficialmente luego de, exactamente, seis años y dos meses contra un rival que en los papeles es visiblemente inferior: ganó 15 combates –ocho de ellos por la vía rápida– y sufrió 6 derrotas desde que se inició como peleador rentado en abril del 2014, apenas unos meses antes de aquel deslucido adiós de Maravilla en junio cuando fue vencido en el décimo round por el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en el mítico Madison Square Garden de New York.

El argentino reactivará una trayectoria brillante a sus 45 años: ganó en 51 oportunidades (28 de ellas por nocaut), perdió 3 veces y empató en 2. Fue campeón mundial entre los superwelter y los medianos, precisamente la categoría en la que pegará la vuelta. Sergio deberá acusar en la balanza un máximo de 73.500 kg, todo un desafío para un hombre inactivo oficialmente hace seis años y que llegó a pesar 100 kilos.

“No lo hago por dinero. Esto no se hace por dinero. Hice una película hace dos años y subí un poquito de peso… Me dijeron “subí de peso” y se me fue la mano: ¡estaba en 100 kilos! Me pasó de decir ‘vuelvo’ (a boxear). Llegué a Madrid y 35 días después pesaba 73 kilos. Estaba en categoría mediano. ¡Tenía un objetivo y una razón por la cual bajar de peso!”, dijo en una entrevista con Infobae el año pasado, cuando ya la idea del retorno era una obsesión.

El próximo 22 de agosto será ese esperado día para él en el municipio español de Torrelavega, ubicado al norte del país, cerca de Bilbao y a unos 400 kilómetros de Madrid. El combate está pautado a diez rounds. Sin embargo, la estelar de la noche no será la pelea de Maravilla en los papeles: su representado el español Sergio García defenderá el título de campeón de Europa superwelter como gran plato principal.

Fandiño viene de presentarse por última vez en noviembre del 2019 en Oviedo cuando venció a su compatriota Sergio Fernández con un contundente nocaut en el segundo asalto y se adueño del título vacante Iberoamericano superwelter de la Organización Internacional de Boxeo (IBO). A lo largo del año pasado, tuvo un total de cuatro presentaciones: sumó dos victorias y dos derrotas.

Sergio Martínez había coqueteado con la vuelta durante el año pasado, cuando desafío a una revancha al mexicano Julio César Chávez Jr., en un combate que finalmente no se firmó. En los papeles de su carrera, figuran peleas contra rivales de fuste: Paul Williams, Kelly Pavlik, Serhiy Dzinziruk, Darren Barker, Matthew Macklin, Martin Murray y los mencionados Chávez Jr. y Cotto.

