"Había un error técnico que yo tenía. Era un movimiento de pivote. Donde yo pivoteaba sobre mi pie delantero que es el derecho, al ser zurdo tengo el pie derecho adelantado. Salía de la visión de Chávez pero no de la distancia. Me apoyaba sobre el pie derecho, giraba, rotaba y ese pie quedaba clavado. Giraba todo el cuerpo. Chávez pasó de largo una, dos, tres, 450 mil veces… Pero en el último round sacó una mano y yo estaba en distancia. Recibí ese golpe y fue un golpe duro. Me pegó en el oído que escucho bien. De uno escucho bien y del otro estoy jodido, soy casi nulo total de nacimiento. Sordo total de la izquierda. Me pegó en el otro oído y se me empezó a mover el ring como un terremoto. Empecé a perder la estabilidad y perdí la sensibilidad en mi pierna izquierda. Sabía yo que se me venía. 'Se me va a complicar esto. Bueno, no pasa nada'. Apreté los dientes, empecé a tratar de capear este temporal. Él sacó dos o tres manos, combinó la izquierda bien con tres golpes de cross de izquierda. Tres manos muy duras. Y me fui al suelo", relata sobre su falla en el 12° asalto de la pelea celebrada en septiembre del 2012 en Las Vegas.