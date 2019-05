— ¿Qué te pasó por la cabeza?

— Me querían hacer una operación nueva porque me tenían que limpiar la infección. Tenían que quitar una bacteria que había en la rodilla sí o sí, me dijeron. Les dije: "Dejenme a mí que yo me encargo". Tenía el líquido sinovial por la parte trasera, mi rodilla se puso gorda como un cuádriceps. Se me hinchó la pierna de una manera salvaje. Me decían tenemos que operarte sí o sí. Yo les decía "lo siento mucho pero no me voy a operar". Yo soy masajista y me puse a intentar sacar el líquido sinovial de mi pierna. Voy a hacer que mi sangre circule mejor, porque empecé a tener fallas con la circulación sanguínea. Se me empezó a poner negra la pierna, una cosa espantosa. Habré estado ocho o diez horas sin parar haciendo drenajes. Además de eso inyectándome morfina para calmar el dolor porque el dolor fue tremendo. En mi cabeza yo estaba convencido que lo iba a sacar, decía "no me voy a operar de vuelta". Yo venía de mal en peor. Una operación salió mal y me complicó la vida. Me complicó porque es tremendo lo que pasa cuando hay una infección, yo no sabía. Tuve una doble operación en el tobillo y en la rodilla, y se me infectaron las dos. Cuestión que pasaron las horas, yo seguí haciendo drenaje, no sé si fue eso lo que me salvó, pero el médico me dijo que en mi cuerpo ya no estaba.