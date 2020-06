Una vieja gloria de Boca criticó a Bermúdez y Cascini por referirse a Tevez como “ex jugador”

Carlos Tevez negocia su continuidad en Boca: firmaría hasta 2021 (REUTERS/Agustin Marcarian)

De la incertidumbre de fin de año a la ratificación y confianza de Miguel Ángel Russo. De la continuidad en la cancha al rendimiento óptimo que ayudó al equipo a ganar el título de Superliga. Del parate por el coronavirus a la incógnita por la renovación de su contrato. Y de los interrogantes a la propuesta formal para que Carlos Tevez continúe en Boca.

El Apache pasó por todos los estadíos y ahora tiene la oferta en sus manos. El Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico lo quieren. Él pretende retirarse en el club y sumar más títulos. Las formas, probablemente, no le hayan resultado las adecuadas.

Jorge Bermúdez y Raúl Cascini tomaron la palabra en las últimas horas y tildaron a Carlitos de ex jugador. En realidad, se enfocaron en el momento en el que tomaron las riendas de la institución de la Ribera como parte de la comisión directiva. Aclararon que merece la renovación de contrato, es cierto, pero la primera afirmación quedó resonando.

Ribolzi ganó 5 títulos como futbolista en Boca y otros cinco siendo ayudante de campo del Coco Basile (Foto NA: Carlos Brigo)

Y una gloria como Jorge Ribolzi se expresó en las redes sociales sobre las frases de otros ex futbolistas: “Muchachos, si creen que es exjugador, término que no comparto, en los vestuarios cara a cara. No al periodismo!!!”. La recomendación del Ruso se hizo viral en su cuenta de Twitter y recibió adeptos. Más tarde hizo otras declaraciones en Radio Continental: “Es violento lo del Patrón, eso se dice cara a cara. Son frases que si las pensás 2 minutos no las decís, se cometió un error”. Señaló a Tevez como un jugador fuerte pero que son dichos que duelen y aclaró que más allá de todo no quedará comprometida su continuidad.

Ribolzi es una pieza histórica xeneize, equipo con el que siendo jugador ganó cinco títulos (incluidas la Copa Libertadores e Intercontinental del 77) y otros cinco como ayudante de campo de Alfio Basile en 2005 y 2006.

Otro dirigente importante de Boca como Roberto Digón (vicepresidente tercero) opinó de las frases de Bermúdez y Cascini en Jogo Bonito: “No sé si estaba bien o no decirlo públicamente. Tevez en la época del Mellizo y Alfaro jugaba bastante poco o no jugaba o entraba en los segundos tiempos. Cuando hablaron de ex jugadores se refirieron hasta que llegó esta comisión directiva. Román tuvo una conversación con él y le dijo que era necesario e importante. Ahí demostró que todavía no era un jugador retirado”.

