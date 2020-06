“Yo estuve alrededor de 4 ó 5 años donde no me daba cuenta de nada. Me da lástima que un ser humano le pueda romper la vida a una persona que quería triunfar y me dolió muchísimo. Esto tiene que ser una enseñanza, así lo tomo. Por eso, siempre digo que el dinero no es todo en la vida. La salud, es todo. Con salud puedo estudiar, trabajar, viajar o hacer lo que quiera. Por eso a todos también le digo que hay que aprender a valorar lo que uno tiene. El ser humano suele ser mal agradecido. Yo no me quejo, hay gente que está peor que yo”.