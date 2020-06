Si bien el arribo del goleador francés en ese momento –quien había abandonado el fútbol de Emiratos Árabes Unidos– generó polémica porque venía a pelearle el puesto a las dos máximas figuras del plantel, Domínguez afirmó que trató de esquivar ese enfoque: “Por mí podía venir el que sea, no me interesaba. Mi foco era el objetivo, no tenía otra cosa en mente. No lo quería ver así, no quería llenarme de malas energías y malas cosas porque no era el momento para eso”.