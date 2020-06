En Boca también estuvo bajo la conducción de Héctor Veira y, en este caso, bien podría reformularse la frase de Andy Warhol y los 15 minutos de fama, pero con que todo aquel que compartió plantel con el Bambino tiene una anécdota para contar. “El Lyon reinauguraba su estadio para el Mundial y le ponían una plaqueta a mi viejo. Nos hicieron una invitación para que fuera la familia. Era un evento importante y yo estaba operado de pubalgia. Le dije al Bambino para ir y me dijo, ‘no, te tenés que quedar porque necesito que te pongas rápido bien’. Eran tres días nomás, pero bueno, Listo, me quedo. Termina el torneo y estaba pactada una gira por Tailanda que íbamos a jugar contra Inter. Yo ya estaba bien, no es que no me podía mover. En un momento, un ayudante de él me dijo como que yo no iba a ir. Le digo, ‘¿cómo? Avisale al Bambino que quiero hablar con él’. Termino de entrenar y lo voy a ver. Le digo ‘cuando te pedí hace un tiempo ir a Francia me dijiste que me querías rápido y ahora no me llevas a la gira’. Me dice, ‘¿quién te dijo eso? No, vos vas seguro... ¡El que no sabe si va soy yo!’. Me di media vuelta y me fui riéndome”.