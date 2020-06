“Hace un año y medio que estoy aquí y siempre digo que estoy bien. Hablar del futuro en esta situación es complicado, pero me gustaría seguir en Celta por la manera en que me tratan, lo cómodo que me siento jugando aquí y el apoyo que la gente me da siempre”, manifestó el futbolista uruguayo en una entrevista realizada con el canal del club español hace alrededor de un mes. Y su deseo se cumplirá.