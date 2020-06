Ante la requisitoria de los periodistas, el ministro reconoció que no puede dar una respuesta a corto plazo porque no saben "cómo vamos a estar de aquí al viernes”, haciendo hincapié en la evolución de la curva de infectados. “Un escenario sería si los casos siguen estando estables como vienen estando y otro escenario muy diferente si retomara la velocidad de crecimiento que tuvo hasta la semana pasada. Realmente no puedo tener una opinión hasta que no vea efectivamente los datos de la semana y en base a eso entendamos que esta pasando con la curva”, reconoció.