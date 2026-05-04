Laura Alonso: “El 2027 será el año del recambio y el PRO está preparado”

Laura Alonso destaca la unidad del PRO y afirma que el partido está preparado para el recambio político en 2027

En una entrevista exclusiva, Laura Alonso, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, expuso la visión del PRO sobre el escenario político y económico actual, durante su participación en Infobae al Regreso.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Alonso se refirió al impacto de la coyuntura nacional sobre el PRO y a la necesidad de fortalecer las instituciones como base para la recuperación social y económica.

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Laura Alonso defendió la gestión del PRO y su rol en municipios y provincias

“Nosotros nunca lo vimos muerto porque seguimos gobernando tres provincias y un montón de municipios”, afirmó Laura Alonso al ser consultada por la actualidad partidaria en medio de las tensiones con La Libertad Avanza.

La legisladora sostuvo que el partido mantiene una agenda propia y que la experiencia de gestión en distintos distritos funciona como activo central: “El PRO tiene un montón para ofrecer, tiene experiencia, tiene equipos, tiene personas gobernando, desde Jorge en la Ciudad de Buenos Aires, Sole Martínez en Vicente López, Esteban Allasino en Luján de Cuyo, en Mendoza, Petrecca en Junín. Hay un montón de intendentes que están cambiando sus ciudades, que están haciendo una buena gestión”.

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La legisladora porteña resalta el rol del PRO en la gestión de municipios y provincias, consolidando su presencia en todo el país (Infobae en Vivo)

Alonso remarcó la importancia de mantener el rumbo y valoró el inicio del año político: “Este buen inicio de año, 2025–2026, es para ponernos a trabajar en lo que somos. Digamos, una escudería se arma poniendo a todos sus equipos a pensar, a cranear el futuro y también a buscar quién quiere ser qué y empezar a trabajar en ese sentido”.

La dirigente subrayó que el PRO no busca una reivindicación frente a las dificultades del oficialismo, sino consolidar su identidad y propuestas: “Poner en valor una forma de hacer política, una orientación económica que está bastante alineada con la del Gobierno nacional, pero que siempre también está pensando, bueno, después de este plan de estabilización y de hacer un ordenamiento macro que era muy necesario y urgente, qué es lo que viene, cuál es el próximo paso, cómo esta economía va a generar empleo, inversiones, puestos de trabajo, cómo llevamos el progreso a la heladera y a la casa de cada familia en la Argentina”.

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El PRO presiona por institucionalidad y reclama cumplimiento de leyes

La conversación abordó la falta de institucionalismo del gobierno nacional, según la mirada de Alonso. “Nosotros creemos en las instituciones. Sin instituciones fuertes es difícil sostener un proceso económico como el que se inició. Por eso vamos a insistir siempre en la defensa del Congreso, en la defensa de la justicia independiente y la libertad de expresión”, sostuvo, y agregó: “Nuestro estilo se ha criticado de ñoños republicanos, pero creemos que este esfuerzo económico que ha hecho el país para consolidarse y ser duradero necesita instituciones sólidas que lo consoliden”.

Santilli y Ritondo lideran una cumbre clave para recomponer vínculos y definir la estrategia del PRO en la provincia de Buenos Aires

Al referirse al reciente cierre y reapertura de la sala de periodistas en Casa Rosada, Alonso fue contundente: “La semana pasada salí en radio pidiendo que se reabriera, pensando que era una medida temporal. Desde el PRO nunca hubiéramos llevado a esa situación. Bueno, se ha corregido. Esperemos que entre en la normalidad habitual del funcionamiento de la sala de prensa”.

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Sobre el cumplimiento de fallos y leyes, la legisladora insistió en el valor de la legalidad: “Cuando hay un fallo de la Corte, nos sentamos y vemos cómo hacemos para cumplirlo. Eso nos sirve para ordenar el campo de la política, de la economía, de las instituciones. En la Ciudad de Buenos Aires hay un fallo y seguimos trabajando para ayudar al Gobierno nacional a que lo cumpla, aunque esté en una situación complicada con sus cuentas”.

También reclamó una mesa de trabajo para ejecutar los fallos sobre financiamiento universitario y discapacidad: “Son dos fallos superimportantes que afectan a miles de personas y debe generarse una negociación institucional”.

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Laura Alonso subraya la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar la legalidad para el desarrollo económico argentino (Infobae en Vivo)

Santilli y Ritondo buscan bajar tensiones en una cumbre clave del PRO bonaerense

De cara a la próxima reunión entre Diego Santilli, Cristian Ritondo e intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, Alonso explicó: “Entiendo que el PRO de la provincia se reúne todo el PRO de la provincia de Buenos Aires con Sole Martínez, Ritondo y Diego. Nunca renunció ni se afilió a otro partido hasta donde yo sé”.

El encuentro apunta a recomponer vínculos y definir una estrategia común hacia 2027, en un contexto de reclamos por la relación con La Libertad Avanza y la falta de obras en los distritos.

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Alonso también marcó diferencias con la gestión nacional, aunque respaldó la necesidad de la corrección macroeconómica: “La Argentina necesitaba una corrección macroeconómica gigantesca. Después de años y años de despilfarro y de populismo con los recursos de los argentinos, la corrección había que hacerla y le tocó a Milei. Nosotros siempre dijimos que la corrección macroeconómica había que hacerla. En 2015 hicimos lo que pudimos, no alcanzó. En 2023 era necesario y urgente”.

A la hora de diferenciar la propuesta del PRO, la legisladora resaltó que el partido sostiene una agenda de futuro: “La economía tiene que empezar a generar empleo, la Argentina ha perdido empleo privado, que todavía es muy tibia la generación de empleo y que se necesita una reactivación. Hay una reforma tributaria que no se ha hecho y una reforma previsional por discutir. Por suerte, hay una reforma laboral que ahora está en pie”.

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Alonso concluyó que el desafío es superar el monotema de la inflación y ampliar la agenda pública: “Tenemos que empezar a hablar de otros temas y traer a la mesa de discusión pública otros temas que le preocupan a la gente”.

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