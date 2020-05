Juan Román Riquelme: “Para este lado me iba afuera de la cancha, tenía a Yepes atrás y Berizzo me venía cerrando. (Pisó la pelota para atrás entre las piernas de Yepes) Giré para afuera de la cancha y la agarré otra vez. Yo agarro la pelota y la empiezo a llevar cerca del córner. Mario venía cerca, lo tenía a 2 metros, yo dije ‘este me va a dar una patada...’ y estaba en todo su derecho a darme una patada porque a veces pienso que no era necesario hacer eso. La verdad que se comportó un fenómeno porque me siguió, me siguió, me acompañó, yo no sé si la tiré la pelota para un costado o se me fue afuera y él en ningún momento me insultó”.