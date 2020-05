“Los dirigentes nos pedían por favor que no contestáramos a los insultos, que no hiciéramos gestos, no miráramos a nadie ni fuéramos al free shop del aeropuerto. Que bajáramos del micro, pasáramos por migraciones y nos metiéramos directamente al avión con la cabeza gacha. Tuvimos mucho temor y miedo, no fue una estadía sencilla. Yo había jugado la Copa en Paraguay con Ferro y ahí nos habían revoleado naranjas, también jugué en Brasil, pero en Chile fue donde más visitante me sentí, fue un caos histórico. Muy fuerte”, concluyó Marchesini.