“Era el primer partido en que Daniele iba a la cancha, no fue convocado porque recién llegaba y fuimos juntos al palco. Cuando salimos a la calle para entrar al palco se escuchaba la gente como si estuviésemos en la tribuna, como si estuviésemos en la cancha. Salimos, me frena, me mira y me dice ‘amigo, yo 5 minutos acá y roja’”, dando a entender que el bullicio y el aliento de La 12 lo iba a llevar a pasarse de rosca y ser expulsado cuando le tocara jugar.