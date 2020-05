“Una de las tantas cosas que se dice es, bueno, si no lo podés pagar porque la empresa no se recupera, no te preocupes, me das un porcentaje de tus acciones. Después se dieron cuenta que metieron la pata y alguien llamó por teléfono y dijeron che, metieron la pata. También lo que dijeron es si no me pueden pagar el ATP no van a poder tener dividendos para los socios por dos años. Entonces las empresas por dos años no van a poder ganar dinero y no van a poder repartir el dinero si es que ganan. Esto es un proyecto de la diputada Fernanda Vallejos, una diputada muy cercana al kirchnerismo”, aseguró.