El pedido del Hull City (elenco que marcha 21° en la segunda división) a las autoridades de la federación inglesa para que no sea reanudada la actividad con el argumento de no exponer a los clubes a posibles demandas por los probables contagios del COVID-19 no tendría lugar. Y una vez que la pelota vuelva a rodar en la Premier League (se estima que entre el 12 y 19 de junio), sucederá lo mismo con la Championship.