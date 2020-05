La dura crítica de Arturo Vidal a Marcelo Bielsa y la comparación con sus sucesores en Chile

Arturo Vidal volvió a criticar a Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa es una figura que, en cada lugar por el que pasa, deja una huella. Su personalidad y estilo futbolístico genera fanáticos o grandes detractores. Esto le ha ocurrido en los clubes que ha dirigido y también en las selecciones. Chile no es la excepción y, casi una década después de concretado su alejamiento, su nombre sigue generando controversia.

En las últimas horas, un ex entrenador de la selección Sub 20 de Chile hizo duras declaraciones sobre el paso del Loco por la Roja y Arturo Vidal retomó estas frases para criticar con dureza al DT argentino.

“A Bielsa en Chile le han besado los pies pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”, dijo José Sulantay, quien estuvo al frente de los combinados juveniles chilenos entre 2003 y 2008.

Vidal -que estuvo bajo el mando de Sulantay en su paso por la Sub 20 de su país- publicó esta frase en una historia en su cuenta de Instagram a modo de respaldo y agregó: “Alguien que dice las cosas de frente”.

Las publicaciones que hizo el jugador del Barcelona y de la selección de Chile

Para dejar en claro su disconformidad con Bielsa y su simpatía por quienes lo sucedieron en el cargo año después, compartió dos fotos de las Copas Américas que Chile ganó en 2015 y 2016 con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi como entrenadores, respectivamente. En ambas, el conjunto trasandino derrotó en la final a Argentina.

No es la primera vez que el futbolista del Barcelona se despacha contra el actual DT del Leeds de Inglaterra. Hace algunos meses dijo en una entrevista con diario francés L’Equipe: “Bielsa es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más me han aportado a mí”.

Está claro que ni el paso de los años (Bielsa dejó la selección de Chile en 2011) ha logrado achicar la distancia que separa a Vidal del entrenador rosarino. Las ´publicaciones que hizo “El Rey” en las últimas horas sumó un nuevo capítulo a la enemistad declarada.

