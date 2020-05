En relación al regreso del fútbol, el ex presidente de San Lorenzo insistió que tiene pensado impulsar la actividad antes de finalizar el 2020: “Esperamos poder generar las condiciones para que eso suceda. Entiendo que pasados los peores meses, una vez que tengamos controlado este virus, el fútbol pueda volver. Por supuesto que con protocolos estrictos. Va a tardar mucho en volver el público a la cancha, seguramente. Pero no me resigno a pensar que no va a haber fútbol hasta el 2021”.