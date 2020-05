Su papá, fanático de Estudiantes, no logró trasladarle el ADN Pincha, porque ella nació “hincha de Gimnasia”. “Es una forma de sentir y de vivir. Más allá de los colores o de la influencia familiar, se trata de compartir un sentimiento de manera diferente”, detalló la platense con un argumento basado en su frenesí teñido de azul y blanco: “No todos los hinchas son iguales. Yo tenía a mi familia materna que tendía para el lado del Lobo, pero mi viejo es re Pincha. Lamentablemente no pudo hacer nada cuando se enteró que había ido a la cancha por primera vez con mi tío y mis primas”.