“Yo creo que soy un entrenador simple. No complico las cosas. Jugué al fútbol antes que ellos y trato de no complicar la vida al jugador. Sólo le pido que cumpla con lo que le explico, que no es nada que no pueda hacer, el sistema de juego lo hago yo. Creo que cualquiera que vea a mi equipo se da cuenta de que el DT soy yo. Yo me atengo a los jugadores con los que cuento y a las necesidades del equipo en cada momento”.