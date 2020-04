“La Bundesliga está preparada pero sigue siendo determinante la decisión de los políticos. Si la vuelta es el 9 de mayo, estaríamos preparados. Si es más tarde, también. No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver. Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista, pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9″, dijo Christian Seifert, presidente de este organismo que regula a la primera y la segunda división.