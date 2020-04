El ex San Lorenzo y Tigre unos días antes había sufrido el deceso de su abuelo. “Me tocó la bolilla a mí. Desde lejos, en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar para que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento”, relató en una entrevista que brindó al diario El Mercurio.