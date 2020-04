Por último, el ex guardameta contó que hasta el último día antes de someterse a la intervención estuvo haciendo actividad física, tiene cancha de fútbol y de tenis en su casa y también había disputado un Superclásico amistoso en Monte Hermoso 20 días antes: “Nunca me agité ni cansé. Nunca tuve malestar pero cuando me hicieron el estudio y me metieron un cañito se dieron cuenta de que estaba por caerse esa válvula. Muerte no, pero podría haber llegado a tener problemas en los pulmones o el corazón. Hace un año y medio lo sabía pero me hacía estudios cada seis meses y la situación no se agravaba”.