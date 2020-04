Campeón de cinco títulos con el Millonario, Teófilo rememoró su primera conversación en 2014 con Gallardo luego de sumarse más tarde al plantel por lo que en ese momento denominó como un “malentendido”. “Tenía un permiso para que llegue un poco tarde por problemas familiares, me habían dado el permiso. Era mi primera charla con él porque recién había tomado las riendas de River. Apenas llegué a Ezeiza, donde estábamos de pretemporada, me llamaron a la ubicación de él y fue difícil para mí... Pero me dijo que me necesitaba, que River necesitaba esa clase de jugadores. Me brindó toda esa confianza”, señaló en la entrevista que le brindó a TyC Sports.