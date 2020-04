Pero además, en diálogo con el programa “Cómo te va”, por AM 1030, Hugo contó cómo pasan los Mellizos la crisis por la crisis por el COVID-19 en Los Ángeles, donde dirigen al Galaxy, de la MLS. ”Siempre me comunico con ellos, están preocupados. No hay una cuarentena tan rígida como en Argentina, pero sí están adentro de sus casas; el que hace los mandados se cambia afuera y demás", contó.