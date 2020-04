— Hay una anécdota que en Europa me puse a festejar una vez porque no me tocó jugar en la cancha principal. Eso para mí era empezar a pensar en el partido, no quería que me viera nadie. Me quedaron algunas cosas de chico, que por ejemplo miro mucho para abajo porque fui tomando la costumbre de esconder la mirada; no quería ni levantar la mirada de chico para pasar desapercibido. Entonces, en un momento dije: ¿si me pongo el apellido de mi mamá voy a pasar desapercibido? Aunque sea voy a disfrutar de jugar porque sinceramente me gustaba el tenis, pero no me gustaba que cuando perdía me venían a hacer una nota. Yo les decía “perdí, hacele nota al que ganó”. Después empecé a madurar y vi para el costado: el padre de un colega lo retaba si perdía, por ejemplo, ¡y eso es una mierda! Es peor que lo mío. Otro chico no tiene plata para viajar o, al otro, el sponsor lo presiona: si no gana le saca la plata. Ahí me di cuenta que lo mío no era nada a comparación de ellos; lo mío era positivo. Mi hermano siempre fue mi ídolo, pero en el ambiente era complicado; y en el colegio era un desastre: viste cómo son los más grandes, me hacían la vida imposible. No querían que ganara, al contrario, la envidia total. La pasaba mal en el tenis; la pasaba mal en el colegio...