Facundo Ardusso (Torino). Ganador de la primera fecha disputada en Viedma y puntero del certamen. “Mis candidatos son Agustín Canapino, Nico Trosset y Juan Tomás Catalán Magni. De lo que estuvimos probando, los veo muy rápido a los tres. Me parece una muy buena idea. Hoy hay que aplicar a las carreras virtuales. Yo no me termino de sentirme cómodo con esta clase de competencia, porque no siento que sean similares a la realidad, pero es una buena manera de entrenarse y pasar el tiempo. No soy muy amante de los simuladores, pero voy a tratar de hacer un buen papel, divertirme y entretener al público”.