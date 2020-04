El diálogo continuó con el recuerdo de sus días en Avellaneda. “Me dio mucha pena irme, realmente fui un pelotudo al decir que me iba. Habíamos hecho un campañón pero se fueron muchos jugadores y el presidente me dijo que no se podía hacer una inversión grande. Después empatamos 5 partidos y en Racing no podés empatar, tenés que ganar", aseguró Caruso, y reveló algunos detalles de su salida: “Cuando jugamos con Boca, le dije a los dirigentes que si no ganábamos me iba. Fui un boludo. Perdimos sobre la hora y tuve que cumplir con mi palabra. Me fui y a los tres meses trajeron a Hauche, Bieler, Gio Moreno y Teo Gutiérrez. Rompieron el chanchito después”.