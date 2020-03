Los meses finales de 1995 fueron febriles en el fútbol argentino. Maradona había regresado a Boca y había sacado una ventaja de seis puntos que parecía definitoria. Sin embargo, Velez no le perdió pisada, aprovechó algunas derrotas y se consagró campeón con Basualdo entre sus figuras. Bilardo asumió como DT Xeneize y comenzó a pedirlo: “Carlos me llamaba todos los días (risas). Y si no era él, era el Tata Brown o Nery Pumpido que eran sus ayudantes, o el mismo Diego. Me insistían en que me necesitaban, que era un club para mí, etc, etc. Velez no me quería vender por pedido de Bianchi, hasta que finalmente, se hizo el pase. Apenas llegué, Bilardo me dijo: ‘Bienvenido. Ahora vas a ver lo que es Boca’. Y tuvo razón. Enseguida comprendí su grandeza, es otra cosa, más que la Selección. Discutimos mucho en ese tiempo con el Narigón, porque sostenía que yo, como jugador de Selección, debía arreglar todos los problemas dentro de la cancha. Le respondía que yo ya estaba grande y que cada uno debía hacerse responsable de lo suyo. Terminamos mal y emigré a España para actuar en Extremadura. Luego fui a Deportivo Español y más tarde al Jaén. Siempre a préstamo, hasta que me cansé y se lo planteé al presidente Mauricio Macri. Fue una larga charla, donde entendió mis razones y me dejó tener mi segunda oportunidad en el club. Hice la mejor pretemporada de mi vida, me reencontré con Bianchi y fui parte de aquel equipo que salía de memoria, integrando un medio muy compensado con Cagna, Serna y Riquelme”.