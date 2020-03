El ladero de Jorge Amor Ameal fue enfático con este asunto: “ El reglamento es claro, River va a tener que acatarlo y la AFA lo va a tener que sancionar porque si no mañana cualquier club dice ‘no jugamos porque estamos desratizando’, no jugamos y no pasa nada. Es una situación grave, River tenía un caso (de coronavirus) y hasta podía comprenderse pero la fecha se jugaba y no fue la forma adecuada la de no abrir el club. Hay un reglamento y nos regimos todos por la misma asociación. El Comité de Disciplina determinará lo que hay que hacer con River”.