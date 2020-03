El tiro de esquina del rojo es lanzado por Alan Soñora. Lucas González baja la pelota a un compañero que estrella el balón en un poste. El asistente Julio Fernández confunde a dos jugadores locales que no intervienen y marca un fuera de juego inexistente. Es un ejemplo de que estar en posición fuera de juego no es cometer ninguna infracción, si no se activa esa posición interfiriendo en la jugada.