El ex Estudiantes de La Plata volvió de su préstamo en la MLS y se quedó en Boca por expreso pedido de Miguel Ángel Russo, quien le dio minutos como titular ante el Caracas de Venezuela por Copa Libertadores. El polifuncional futbolista de 28 años pretende seguir en el club y será evaluado por el cuerpo técnico y la Comisión, que aún no tomaron la decisión por sí o no. El Xeneize le había comprado al Pincha el 80% de su ficha en 2.500.000 dólares y su vínculo expira en junio. A fines de 2019 se lo mencionó como posible incorporación del León platense. Sujeto a revisión.