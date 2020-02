A las reliquias se agregan una de Aníbal Matellán (particular ídolo de Diego en esa época), un par de Nicolás Burdisso, con quien también tenía muy buena relación, una del Chelo Delgado y otra del Vasco Arruabarrena, que fueron usadas especialmente en la Mercosur 99, y también una de Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo, en más de una ocasión, fue el chofer de De Natale -con Palermo de copiloto- porque su casa quedaba en el empalme de la autopista Buenos Aires La Plata. El ex Gimnasia y el ex Estudiantes acercaban al dirigente a su domicilio y partían a la ciudad de las Diagonales escuchando a todo volumen las cumbias de la banda Ráfaga.