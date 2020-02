Las dudas de Miguel pasan por el mediocampo con la incorporación de Capaldo, uno de los puntos más altos del año pasado. El juvenil disputó 6 de los 7 cotejos con la selección argentina Sub 23 que se consagró en el Preolímpico de Colombia y arribó con cierto desgaste. El cuerpo técnico no quiere exponerlo y lo evaluarán con el correr de los días. Probablemente concentre y viaje aunque no sería de la partida.