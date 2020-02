Pese a las habladurías, sí confirmó que tenía arreglada de palabra su arribo a Boca pero desmintió que su accidente doméstico haya interferido en las negociaciones: “Los hinchas pensaron que no quería ir pero no fue porque no quise. Hablé con Román y tengo las conversaciones también. Tengo toda la verdad, nunca llegamos a un acuerdo. Fui el primero que le dijo a Boca que sí. Román me buscó. Me dijeron que también había otras opciones de jugadores para llevar. Fue un vaya y venga y uno sabe también cómo está la situación del país ”.