Tras un paréntesis de seis meses, Cristian publicó una suerte de anticipo del retorno del Torero a principios de 2013 con otro recado en las redes: “Si vuelve porque vuelve, si se va a Brasil, sólo quería plata, si se va a Tigre es un traidor, si vuelve a Boca es un caprichoso, si no vuelve no quiere los colores, si habla quiere puterío, si no habla no le importan los hinchas, si juega que se retire, si no juega lo quieren de vuelta, si vuelve quiere dólares, si no vuelve está cobrando por no jugar, si sonríe es un pelotudo, si no se ríe es un pechofrío... ¿Algo más? ‘Al verdadero hincha de Boca siempre lo voy a querer’. Y los verdaderos hinchas de Boca y del buen fútbol, siempre te vamos a amar y recordar”. Fue el año en el que Riquelme y Bianchi volvieron a convivir en un vestuario.