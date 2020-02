Respecto de la filosofía que se aplicará, explicó: “Todos los niveles, desde la Sub 12 hasta la Primera, apuntan a la formación de la futbolista y la persona. Eso va apuntalado por un bagaje cultural, técnico y táctico para que las jugadoras no sientan el cimbronazo al llegar a Primera. Al mismo tiempo, dividimos el trabajo en dos: tenemos un nivel competitivo y uno formativo/recreativo. No le cerramos la puerta a ninguna chica ni coartamos el sueño de nadie de jugar al fútbol. A la que no pueda jugar acá, puede surgirle la chance en otro club y queremos que tenga herramientas para eso”.