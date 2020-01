“Es fundamental que quienes tomen las decisiones políticas referidas al fútbol en la mujer tengan una perspectiva de género, que contemplen que esta problemática es social y que el entrenamiento adecuado en edades tempranas son los cimientos y no se pueden desestimar más, nunca más”, recalca la mediocampista. Por eso señala: “Mi rol tiene varias aristas, o al menos así lo siento, un poco como educadora, no solo en la parte física y técnica, si no también desde lo social: pienso que hay una lucha que nos atraviesa y ellas tienen que estar a la altura del contexto, y luchar por los derechos que les corresponden, como así también no naturalizar lógicas patriarcales y hacerlas visibles”.