River no lo quiere negociar. Y no lo convencen ni los términos ni la cifra, por lo que en esas condiciones la operación resulta inviable. Pero no hay que descartar un nuevo intento del West Ham, que está en una situación sensible en la Premier: este miércoles cayó 4-1 ante Leicester y por diferencia de gol se ubica un escalón por encima de la zona de descenso, con 23 puntos, misma cantidad que el Bournemouth, último habitante de la zona roja.