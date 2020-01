Iván Carino es uno de los remeros que buscará la plaza olímpica para Tokio. Tras haber ganado dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima (también ganó dos en Guadalajara), Chiquito sueña con lograr una hazaña en la capital japonesa. Su brillo no sólo se limita a la conquista deportiva. Su pasado como arquero y su presente como humorista e ilusionista son otros aspectos que lo destacan. “Arranqué con el fútbol. Atajé en las divisiones inferiores de River, Tigre y Argentinos, pero por un problema en la espalda los médicos me aconsejaron que haga remo o natación. Fui a nadar y no me gustó nada. Me aburría. Entonces empecé a remar y me enganché”, explicó en diálogo con Infobae .