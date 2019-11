Gustavo Oberman todavía tiene grabado a fuego aquel sorpresivo reto de Miguel Ángel Tojo en el círculo central de una de las canchas del predio de AFA en Ezeiza cuando estaba a punto de iniciar un amistoso entre la 85 de Argentinos Juniors y las juveniles de la selección argentina. “En Argentinos siempre teníamos buenos equipos. Venían a vernos para la Sub 15 y llamaban a tres o cuatro. ¿La Sub 16? Otros tres o cuatro distintos. Todos iban pasando, menos yo. Hasta que Tojo me vio en ese partido y me dijo: “Lo fuimos a ver no menos de siete u ocho veces. Citamos a sus compañeros y usted que es uno de los mejores de su equipo, no lo citamos nunca, ¿por qué cree que es?”. Yo en ese momento le dije que no sabía. “'¿De verdad no sabe? Lo amonestan o lo expulsan todos los partidos por protestar. Si se calma, usted puede estar acá, del otro lado’. ¡Sabían todas las rojas que me habían sacado!”, relata sobre un suceso que fue crucial en su carrera.