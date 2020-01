Fueron estos argumentos los que terminaron por darle a Berni la certeza de que Lugones debía continuar. El tema lo habló también con el ministro saliente, Cristian Ritondo. Consultado por Infobae , Ritondo afirmó: “Me pidieron si podía continuar y obviamente dije que sí. Lugones, como todos los funcionarios que yo llevé a Provincia, había puesto su renuncia a disposición, pero me parece que cuando hay una política de Estado que es valorada por todos los responsables, no importa el color político, hay que continuarla. Eso sí, los logros que se realizaron contra los barras no hubiesen sido posible sin apoyo político. Acá hubo un ministro y una gobernadora que impulsaron esa lucha con gestos y con hechos. Lugones iba al frente pero detrás estábamos nosotros. Y eso lo sabían la Policía, los fiscales, los dirigentes deportivos y los mismos barras. Entonces se obtuvieron resultados. Si ese apoyo sigue, no habrá retrocesos en la materia”.