Juan Pablo Carrizo no seguirá en Cerro Porteño de Paraguay. A pesar de que tenía contrato vigente hasta 2020, el arquero argentino rescindió su contrato con el club paraguayo y, a los 35 años, está en busca de un nuevo destino para su carrera. La decisión de no continuar en el conjunto Azulgrana -que tiene como nuevo entrenador a Francisco “Chiqui” Arce-, se produce a tan solo un año de su llegada y luego de un grave error que volvió a poner al ex River en el ojo de la tormenta.