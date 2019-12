Días atrás, Manu Ginóbili había hablado de cómo es su vida alejado del deporte en el que supo brillar y de las actividades de las que disfruta en su faceta de ex jugador: “No extraño el básquet. Desde que me retiré jugué un sólo partido exhibición en China. Después del Mundial fui a Shangai por un par de eventos. Pero no lo extraño. Se ve que en cierto modo me había saturado y no me había dado cuenta. Ahora disfruto del tenis, la bicicleta y de otras cosas”.