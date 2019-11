La música de Queen invadió en el descanso. El We Will Rock You se transformó en el We Will Ro-Ger, mientras el suizo acompañaba con su baile, antes de pelotear con los Ball Boys. Una escena ajena al espectáculo que continuó en el segundo set, en el que Federer lo interrumpió en alguna ocasión para que los fanáticos de la primera fila puedan sacarse una buena selfie con su ídolo.